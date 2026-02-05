Torino partecipazione e vecchi teoremi

Da cms.ilmanifesto.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, le proteste continuano a scuotere la città, ma il governo non cambia rotta. I pacchetti sicurezza vengono approvati senza sosta, rafforzando le restrizioni. Le forze dell’ordine restano pronte, mentre i manifestanti si organizzano per far sentire la propria voce. La paura non sono gli scontri, ma il rischio che le vecchie strategie repressivi diventino sempre più dure.

Quale violenza Non sono gli scontri che fanno paura al potere, se mai forniscono alimento alla stretta repressiva, con la precisazione che i pacchetti sicurezza si susseguono imperterriti e l’ultimo era già pronto Quale violenza Non sono gli scontri che fanno paura al potere, se mai forniscono alimento alla stretta repressiva, con la precisazione che i pacchetti sicurezza si susseguono imperterriti e l’ultimo era già pronto Non sono gli scontri che fanno paura al potere, se mai forniscono alimento alla stretta repressiva, con la precisazione che i pacchetti sicurezza si susseguono imperterriti e l’ultimo era già pronto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

torino partecipazione e vecchi teoremi

© Cms.ilmanifesto.it - Torino, partecipazione e vecchi teoremi

Approfondimenti su Torino partecipazione

L’equazione anzianità uguale saggezza non vale più. I vecchi sono troppo vecchi. Tutti in geriatria

Le persone anziane oggi non sono più viste come depositarie di saggezza.

Lo psicologo smonta i teoremi: "Nessuna base clinica per attribuire a Stasi un disturbo parafilico"

Lo psicologo e criminologo Marco Strano mette in dubbio l’attribuzione di un disturbo parafilico ad Alberto Stasi, evidenziando l'assenza di basi cliniche per questa etichetta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Torino partecipazione

Argomenti discussi: Torino in dieci mappe: la partecipazione viaggia su una bici cargo; Fibra ottica: tappa a Torino per il roadshow FiberCop; Bertinotti, Askatasuna e la manifestazione di Torino: La politica è svanita, non resta che la piazza. A questi giovani va data attenzione; Torino: Cgil, solidarietà ad agenti, condanniamo violenza. Non si usi per zittire dissenso pacifico e legittimo.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.