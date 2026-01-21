Lo psicologo smonta i teoremi | Nessuna base clinica per attribuire a Stasi un disturbo parafilico

Lo psicologo e criminologo Marco Strano mette in dubbio l’attribuzione di un disturbo parafilico ad Alberto Stasi, evidenziando l'assenza di basi cliniche per questa etichetta. Durante l’Incidente Probatorio su Canale 122, si è sottolineato come spesso i media abbiano confuso un interesse sessuale atipico con una patologia, senza fondamenti diagnostici. Questo aggiornamento invita a una riflessione più accurata e rispettosa delle reali condizioni psicologiche.

Il profilo psicologico di Alberto Stasi torna al centro del dibattito sul caso Garlasco. A Incidente Probatorio, su Canale 122 Fatti di Nera, l'analisi dello psicologo e criminologo Marco Strano mette in discussione etichette e ricostruzioni prive di fondamento clinico, soffermandosi in particolare sull'etichetta di “parafilia” spesso attribuita a Stasi dai media e chiarendo la netta differenza tra un interesse sessuale atipico e una patologia conclamata. "La diagnosi di disturbo parafilico si può fare quando un interesse sessuale atipico diventa persistente e quando causa sofferenza significativa o compromissione funzionale per l'individuo, oppure comporta danno o rischio di danno per altri". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lo psicologo smonta i teoremi: "Nessuna base clinica per attribuire a Stasi un disturbo parafilico" Quanto ci vuole per guarire un cuore spezzato, lo psicologo “Cambia in base allo stile di attaccamento emotivo”La durata del processo di guarigione dopo una rottura dipende dall’individuale stile di attaccamento emotivo. Al via il Piano per la salute mentale: il governo impegna 246 milioni in tre anni con lo psicologo di baseÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che avvia il Piano per la salute mentale, con un impegno di 246 milioni di euro in tre anni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Domenica 11.01.2026//Cineforum// ……………………………………………………………………………………… Bergman, in un film del 1966, smonta il linguaggio del cinema e lo usa per scavare dentro le persone. Dentro di noi. Un’opera che parla di identità, sil - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.