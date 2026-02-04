Le persone anziane oggi non sono più viste come depositarie di saggezza. La vecchiaia, una volta associata a esperienza e conoscenza, sembra aver perso il suo valore. I medici in geriatria riempiono le corsie con pazienti che sono ormai troppo vecchi per le aspettative di un tempo. Quello che una volta era considerato normale, come vivere fino a 70 o 80 anni, ora si rivela una sfida crescente. La convinzione che l’età porti automaticamente saggezza si sgretola di fronte alla realtà di un’epoca in cui la longevità

L’idea che la vecchiaia portasse saggezza è nata in anni in cui la mortalità era più alta e le aspettative di vita più basse; insomma, tutti questi saggi non erano poi così anziani. Lo erano relativamente all’anagrafica dell’epoca, ma rispetto agli anziani di oggi erano semplicemente uomini maturi, in là con gli anni, ma che avevano un’età che noi adesso considereremmo ancora lavorativa. E infatti nell’èra attuale l’anzianità – ben più avanzata – non porta nessuna saggezza, anzi, conduce solo al rimbambimento; specie alla Casa Bianca. Joe Biden è stato il Presidente più anziano nella storia degli Stati Uniti, e purtroppo a fine mandato s’è visto eccome: gaffe atroci, annebbiamenti, rallentamenti, momenti di smarrimento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’equazione anzianità uguale saggezza non vale più. I vecchi sono troppo vecchi. Tutti in geriatria

Approfondimenti su Anziani Saggezza

Non esiste un'età precisa in cui si è troppo vecchi per correre.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Anziani Saggezza

L'equazione anzianità uguale saggezza non vale più. I vecchi sono troppo vecchi. Tutti in geriatriaNell’èra attuale l’anzianità conduce solo al rimbambimento; specie alla Casa Bianca. Se mio padre a Natale se ne fosse uscito dicendo Voglio la Groenlandia, mi serve! io avrei subito chiamato un neu ... ilfoglio.it

Giornata epilessia, Sin: Scompaia equazione malattia uguale disabilitàRoma, 7 feb. (Adnkronos Salute) - Come Sin auspichiamo, per il futuro, che l’equazione 'persona con epilessia uguale disabilità' scompaia definitivamente e che il nostro Paese sia presto ... notizie.tiscali.it

TUTTO CIO' CHE SAPPIAMO È QUI DENTRO Questa formula è conosciuta come equazione del Modello Standard e, come si vede, non è per tutti. Per essere compresa richiede, infatti, competenze matematiche avanzate. È un'equazione che riassume elegan - facebook.com facebook