Torino Palazzo Nuovo | scritte contro la polizia e 40mila euro di danni

Durante la notte, alcuni manifestanti hanno scritto frasi contro la polizia sui muri di Palazzo Nuovo a Torino. L’edificio, che è stato occupato illegalmente per tre giorni, ha subito danni stimati intorno ai 40mila euro. La polizia sta indagando sugli autori e sulle motivazioni di questa azione, mentre gli studenti e l’università cercano di riprendere il controllo della situazione.

Dopo tre giorni di occupazione abusiva, Palazzo Nuovo, sede degli studi umanistici dell'Università di Torino, torna ad aprire le sue porte. Ma lo fa in un clima carico di amarezza, indignazione e interrogativi che vanno ben oltre i muri imbrattati e i corridoi da ripulire. Quella che avrebbe dovuto essere una normale ripresa delle attività accademiche, lunedì 2 febbraio, si è trasformata nel simbolo di una ferita profonda ad uno dei luoghi più rappresentativi della vita universitaria torinese. L'occupazione, avvenuta nei giorni precedenti al corteo di sabato 31 gennaio a sostegno del centro sociale Askatasuna, ha lasciato dietro di sé un bilancio pesante.

