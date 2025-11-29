Assalto Pro Pal alla Stampa di Torino gli attivisti nella redazione del quotidiano | danni e scritte sui muri 34 denunciati

Torino – Un assalto nel giorno dello sciopero generale e della protesta dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Scritte sui muri: “Free Sahin”, “Complici di Israele”. E postazioni devastate negli uffici. È stata l’incursione alla redazione de La Stampa a Torino a far calare il sipario sul corteo che venerdì mattina ha attraversato il centro di Torino. Poco dopo le 13.30 lo spezzone “sociale” della manifestazione, anziché dirigersi verso l’Ufficio scolastico regionale con i sindacati, ha imboccato corso Stati Uniti. Oltre 200 persone si sono dirette verso il quartiere San Salvario con l’obiettivo preciso di violare la redazione del quotidiano torinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Assalto Pro Pal alla Stampa di Torino, gli attivisti nella redazione del quotidiano: danni e scritte sui muri, 34 denunciati

