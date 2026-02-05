Tre persone sono state arrestate e subito rimesse in libertà dopo gli scontri di Torino. Tutti sono già tornati a casa, come se nulla fosse successo. La scena ricorda un vecchio film di Luigi Comencini, ma in realtà si tratta di una verità amara: anche questa volta, la giustizia italiana sembra aver fallito nel mettere fine alla violenza.

Tre arrestati, tre rilasciati. Tutti a casa, come nel film di Luigi Comencini. E in fondo anche qui si celebra un 8 settembre: è la vergognosa resa della giustizia italiana. E, di conseguenza, della nostra sicurezza. Se, di fronte a un manipolo di violenti teppisti, che forse sarebbe meglio definire terroristi, di fronte all’assalto a Torino che lo stesso giudice definisce un’operazione di «guerriglia urbana», di fronte a quello che il ministro dell’Interno ha ritenuto un attacco al cuore dello Stato, se di fronte a tutto questo non sappiamo far altro che arrestare tre (dicasi tre) violenti per liberarli dopo due giorni, bene, allora vuol dire che siamo fottuti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Torino, i picchiatori sono già a casa

A Torino, i violenti tornano a colpire senza troppi scrupoli.

A Torino si sono vissuti momenti di tensione durante una vera e propria guerriglia.

Argomenti discussi: Tre arresti e 24 denunce. Tra i fermati uno dei presunti picchiatori del poliziotto di Padova; Violenze per Askatasuna, la linea della procura di Torino: non contesterà il tentato omicidio; Askatasuna, arrestato uno degli aggressori dell'agente: ecco cosa rischia legalmente; Scontri a Torino, poliziotto circondato ed aggredito a calci, pugni e martellate dai soliti teppisti di sinistra.

