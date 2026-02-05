A Torino, i violenti tornano a colpire senza troppi scrupoli. I picchiatori sono già a casa, e il messaggio è chiaro: chi si dà alla violenza non rischia nulla, mentre le forze dell’ordine promettono di essere inflessibili con chi cerca di mettere in crisi l’ordine pubblico. La situazione resta tesa e preoccupante, con cittadini e forze dell’ordine che si chiedono cosa succederà nelle prossime ore.

La mano lieve dopo la devastazione contiene un messaggio chiarissimo: i violenti non saranno puniti, i tutori della legge invece stiano in campana, perché con loro le toghe saranno inflessibili. È la resa della giustizia e la Caporetto della tutela dei cittadini. Tre arrestati, tre rilasciati. Tutti a casa, come nel film di Luigi Comencini. E in fondo anche qui si celebra un 8 settembre: è la vergognosa resa della giustizia italiana. E, di conseguenza, della nostra sicurezza. Se, di fronte a un manipolo di violenti teppisti, che forse sarebbe meglio definire terroristi, di fronte all’assalto a Torino che lo stesso giudice definisce un’operazione di «guerriglia urbana», di fronte a quello che il ministro dell’Interno ha ritenuto un attacco al cuore dello Stato, se di fronte a tutto questo non sappiamo far altro che arrestare tre (dicasi tre) violenti per liberarli dopo due giorni, bene, allora vuol dire che siamo fottuti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Già a casa i picchiatori di Torino

Approfondimenti su Torino Picchiatori

La polizia ha arrestato alcuni giovani coinvolti in una rissa violenta a Torino, definita dai giudici come una

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Torino Picchiatori

Argomenti discussi: Ecobonus e Bonus Casa 2026. Già online il portale Enea; Don Enzo Napoletti, già parroco di Dunarobba e Sismano, è tornato alla Casa del Padre; Niscemi, 100 milioni già stanziati: Nessuno perderà casa; Case popolari, nuova ordinanza di sgombero nel Rione Petrosino: Il marito ha già una casa.

Perché Alcaraz vive ancora a casa dei genitori nonostante abbia già vinto 53 milioni col tennisDopo il trionfo agli Australian Open, Alcaraz torna a Murcia. Niente ville di lusso: il numero 1 vive ancora in un appartamento normale con i genitori. fanpage.it

È già Natale a casa di Sabrina Ghio: in soggiorno l’albero rosso e oro col maxi fioccoTutto è pronto per le feste a casa di Sabrina Ghio: nel soggiorno ha già preso posto un albero di Natale decorato nei colori tradizionali rosso e oro. Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage ... fanpage.it

Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Già a casa i picchiatori di Torino La mano lieve dopo la devastazione contiene un messaggio chiarissimo: i violenti non saranno puniti, i tutori della legge invece stiano in campana, perché con loro le toghe saranno inflessibil facebook