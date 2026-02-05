A Torino si sono vissuti momenti di tensione durante una vera e propria guerriglia. Tre persone sono state arrestate, ma già tornano a casa con i domiciliari e l’obbligo di firma. Il giudice ha ricostruito l’assalto allo Stato nel dettaglio, anche se sono stati fermati solo loro. La situazione resta calda, ma le forze dell’ordine continuano a vigilare.

Il gip fotografa l’assalto allo Stato minuto per minuto, solo che dà domiciliari e obbligo di firma agli unici che son stati beccati. La guerriglia viene considerata gravissima ma chi vi ha partecipato può cavarsela, se non è l’autore materiale del colpo più eclatante, con una misura cautelare minimalista. È questa la chiave di lettura che emerge dalle tre ordinanze con le quali il gip di Torino Irene Giani, dopo gli scontri del 31 gennaio legati alla manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna, ha disposto gli arresti domiciliari per Angelofrancesco Simionato e la presentazione alla polizia giudiziaria di Matteo Campaner e Pietro Desideri. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «A Torino c’è stata una guerriglia». Ma i tre arrestati sono già a casa

Tre persone sono finite in manette durante gli scontri di ieri a Torino.

Argomenti discussi: Sicurezza, Piantedosi: A Torino c'è stata eversione; Scontri a Torino, per Nordio c’è odio per la civiltà occidentale e i regimi liberali. Serve repressione immediata e severa; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Chi c'era in piazza per Askatasuna, a Torino: da Zerocalcare a Willie Peyote, dall'ex ministro Ferrero all'attivista NoTav 80enne Nicoletta Dosio.

La violenza a Torino è stata rivendicata e celebrata da Askatasuna come un successo. La favoletta raccontata da AVS non regge. Chi sfila accanto ai violenti e difende un centro sociale abusivo ha una responsabilità politica precisa: legittima l’illegalità e offre facebook

