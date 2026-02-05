toghe pro referendum zitte temono vendette

Le toghe italiane evitano di parlare del referendum. Molti magistrati temono ripercussioni o vendette se si schierano pubblicamente. Così, preferiscono rimanere in silenzio, anche se il loro ruolo dovrebbe essere neutrale. La riforma delle carriere è ferma da tempo, e questa situazione alimenta il senso di impasse nel sistema giudiziario.

In Italia è impossibile per un magistrato avanzare di grado solo per meriti. Separare le carriere è fondamentale. E l’Alta corte può porre fine alla prassi di utilizzare lo strumento disciplinare «allegramente» per colpire i non allineati e graziare i propri adepti. Si avvicina la data del referendum e, in mezzo a un mare di slogan, se fossi una persona non esperta di diritto probabilmente voterei per tifoseria. Ma il referendum è una cosa seria, è un momento importante in cui chi di solito non ha voce in capitolo può finalmente dire la sua. 🔗 Leggi su Laverita.info

L'articolo analizza il sistema di influenze e intrecci tra soggetti legali, politici e giudiziari che ostacolano le riammissioni dei migranti lungo la rotta balcanica, evidenziando il ruolo di figure chiave come Gianfranco Schiavone e giudici pro-immigrazione, e il loro impatto sulle politiche di frontiera.

A Catania, alcune toghe hanno scelto di tenere un comizio in chiesa per invitare i cittadini a votare “No” al referendum.

