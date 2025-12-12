Soldi querele e toghe amiche | ecco il sistema pro clandestini

L'articolo analizza il sistema di influenze e intrecci tra soggetti legali, politici e giudiziari che ostacolano le riammissioni dei migranti lungo la rotta balcanica, evidenziando il ruolo di figure chiave come Gianfranco Schiavone e giudici pro-immigrazione, e il loro impatto sulle politiche di frontiera.

nostro inviato a Trieste L'Associazione per gli Studi giuridici sull'Immigrazione, il suo ex vicepresidente e attuale consigliere di spicco, Gianfranco Schiavone e giudici pro porte aperte, come Silvia Albano, sono riusciti a bloccare le riammissioni in Slovenia dei migranti della rotta balcanica e fanno parte della falange legale che fin dall'inizio ha messo i bastoni fra le ruote al «modello Albania». Non solo: Schiavone è presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà (Ics), che a Trieste la fa da padrone nell'accoglienza dei migranti dalla rotta balcanica. Dal 2022 alla primavera di quest'anno Ics ha fatturato allo Stato 18. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Soldi, querele e toghe amiche: ecco il sistema pro clandestini

Cerca Video Caricamento del Video...

MELONI e SALVINI, i due bugiardi più strapagati d’Italia. Ieri urlavano “Renzi mette il bavaglio alla stampa! Dittatura!” (e avevano ragione). Oggi al governo fanno DI PEGGIO: querele temerarie a raffica, DDL bavaglio, attacchi quotidiani a giornalisti, soldi pubb - facebook.com Vai su Facebook

Buongiorno caro ANDREA GROPPALDI DI MILANO. Lei sta dicendo che io sono un corrotto che prende i soldi dalla Russia? Se sì querela, se no cancelli. Mi faccia sapere. Silenzio = conferma (quindi querela), Vai su X