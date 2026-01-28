Catania comizio delle toghe in chiesa per il No al referendum

A Catania, alcune toghe hanno scelto di tenere un comizio in chiesa per invitare i cittadini a votare “No” al referendum. Entrambi gli invitati sono membri del comitato Giusto Dire No, sostenuto dall’Associazione Nazionale Magistrati. La decisione di confrontarsi in un luogo religioso ha suscitato molte reazioni tra la gente del posto.

di Andrea Muzzolon – Dieci Padre Nostro, cinque Ave Maria e un No al referendum sulla giustizia. Quella che sembra una battuta, purtroppo, nasconde una triste verità: i comitati che si oppongono alla legge Nordio sono arrivati a occupare anche le chiese pur di spingere le loro tesi in vista del referendum del 22 e 23 marzo. L'ultimo caso è quello della chiesa Immacolata Concezione di Maria Santissima a San Gregorio di Catania. Sabato scorso, subito dopo la messa, il prete ha invitato tutti a fermarsi per assistere al dibattito sulla riforma. Un momento formativo offerto dalla parrocchia, hanno pensato i fedeli.

