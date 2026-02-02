Trump è compromesso da Israele Kushner è la vera mente | le rivelazioni all' Fbi negli Epstein files

Nuove rivelazioni emergono dagli Epstein files. L’Fbi avrebbe trovato documenti che collegano Trump a un coinvolgimento nascosto con Israele, con Kushner come figura chiave dietro le quinte. Le carte indicano una possibile regia occulta mentre il caso Epstein continua a svelare dettagli inquietanti su traffico di minori e relazioni di potere. La scoperta apre una nuova pagina di mistero sulla gestione della Casa Bianca e i rapporti internazionali.

Sanremo 2026, parla Sayf: "I talent non sono il mio mondo. Per capirmi ascoltate De André" Una fonte anonima ha fornito informazioni, non verificate, sui rapporti tra il presidente degli Stati Uniti e il movimento ebraico Chabad-Lubavitch. Cosa è emerso e cosa sappiamo Non solo il traffico di minori e le relazioni extraconiugali di vip e potenti. Nelle oltre 3 milioni di pagine dell'inchiesta sul caso Epstein emergono anche documenti che attesterebbero una regia occulta dietro la presidenza degli Stati Uniti. Si tratta di resoconti grezzi e non verificati, e quindi potenzialmente falsi, raccolti da agenti dell'Fbi.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Trump Kushner

Nuove accuse contro Donald Trump emergono dai cosiddetti Epstein Files.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Trump Kushner

Argomenti discussi: Il documento che accusa Trump di stupro e traffico sessuale di minori; Minneapolis è il sintomo di un malessere profondo che Trump non sembra voler curare; Perché Donald Trump ha scelto Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve; La strategia di Trump sulla Groenlandia è stata scritta nel 1987.

Trump, gli Epstein files, Israele e le intelligenceDall'account FB di Andrea Zhok. Riprendo da Domenico Farina questa utile sintesi di alcune delle cose che emergono con chiarezza dagli Epstein files: 1) ... infopal.it

Accordo Usa-India, dazi giù al 18 per cento. Trump: «Modi non comprerà più petrolio russo»Trump: «Modi ha accettato di smettere di acquistare petrolio russo e di comprare molto di più dagli Stati Uniti e, potenzialmente, dal Venezuela» ... corriere.it

La crisi sulla Groenlandia ha svelato definitivamente il metodo Trump: escalation verbale, occupazione dello spazio mediatico, poi un compromesso rivendicato come successo. Ma che cosa ci dice questo schema sulla politica estera americana e sulle op - facebook.com facebook

Resta alta la tensione a Minneapolis. Nonostante il compromesso raggiunto lunedì da Donald Trump e dal governatore del Minnesota Tim Walz, il presidente americano è venuto nuovamente ai ferri corti con il sindaco dem della città, Jacob Frey. @stegraziosi x.com