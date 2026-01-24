Dopo la partita tra Inter e Pisa, il caso Thuram torna all'attenzione. Il calciatore francese, ormai in ombra rispetto a Pio Esposito, rischia di essere venduto a fine stagione. La situazione si fa più complessa con il suo ritorno a Dortmund come titolare. La vicenda evidenzia le sfide di un calciomercato in continuo movimento e le dinamiche interne delle squadre di Serie A.

Il francese è sempre più offuscato da Pio Esposito, ma a Dortmund tornerà titolare Thuram torna nel mirino dopo Inter-Pisa. Tutta ‘colpa’ di Pio Espiosito, che ancora una volta gli ha rubato la scena oltre che una maglia da titolare. Il classe 2005 è stato in assoluto uno dei migliori in campo della rimonta nerazzurra sul Pisa: ha praticamente vinto tutti i duelli, segnando la rete del momentaneo 3-2. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Pio Esposito sta diventando sempre più il nuovo idolo dei tifosi interisti, a scapito del francese ieri di nuovo ‘accantonato’ da Chivu in favore del bomber campano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Riesplode il caso Thuram dopo Inter-Pisa: “Venduto a fine stagione”

Leggi anche: Inter, Bonny out contro il Pisa: attacco influenzale per il francese, Chivu si affida a Lautaro e Thuram

Thuram a Sky: «Scudetto? Noi giochiamo partita per partita. Vedremo a fine stagione dove saremo…»Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha commentato la situazione attuale del campionato durante un’intervista a Sky Sport, sottolineando l’approccio “una partita alla volta”.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Inter, esiste un caso Thuram? Arriva la risposta di ChivuEsiste davvero un caso Thuram? Gli equilibri che ci sono al momento nel reparto avanzato della squadra nerazzurra sono gestiti in maniera attenta da Cristian Chivu che sta cercando le migliori soluzio ... spaziointer.it

In casa Inter è scattato l’allarme Thuram: il piano di ChivuThuram ecco che scatta l'allarme in casa Inter: la decisione di Chivu in vista di Pisa e Dortmund in Champions ... calciomercato.it

SENIGALLIA - Il 60enne malato oncologico non riusciva a stare seduto per i forti dolori. La moglie ha contattato Paolo Battisti del Movimento 5 Stelle che ha denunciato pubblicamente il caso. «Sarà cura di questa direzione analizzare tutte le circostanze - repli - facebook.com facebook