The Elder Scrolls V | Skyrim su Switch 2 sorprende in un video confronto | in alcuni casi è superiore alla versione PS5

L'uscita di The Elder Scrolls V: Skyrim su Nintendo Switch 2 ha stupito molti, grazie alle sorprendenti performance mostrate nei video di confronto di ElAnalistaDeBits. In alcune situazioni, la versione per Switch 2 si dimostra addirittura superiore a quella per PS5, evidenziando un risultato inaspettato per una console portatile.

L'arrivo di The Elder Scrolls V: Skyrim in versione nativa su Nintendo Switch 2 ha sorpreso più del previsto, soprattutto dopo la pubblicazione dei nuovi video confronti di ElAnalistaDeBits. L'aggiornamento, gratuito per chi già possiede la Anniversary Edition su Switch 1, promette un salto tecnico netto e tangibile, abbastanza evidente da mettere in ombra anche alcune versioni su console più potenti. In sei minuti di confronto visivo, è emerso come il port non sia una semplice conversione, ma un lavoro di rifinitura sostanziale che ridefinisce la presenza del titolo sulla nuova piattaforma Nintendo.

