Tether Juve | cambio di strategia il colosso riduce il piano di raccolta da 20 miliardi Cosa succede

La società Tether Juve ha deciso di ridurre il piano di raccolta da 20 miliardi. Dopo un primo momento di grande ambizione, il colosso ha abbassato le aspettative sulla valutazione di mercato, come riporta Calcio & Finanza. La notizia ha colpito i tifosi e gli investitori, che ora si chiedono quali siano le motivazioni dietro questa svolta.

Tether Juve, il secondo azionista bianconero rivede al ribasso gli obiettivi iniziali per la valutazione di mercato: l'analisi di Calcio & Finanza. Cambiano gli scenari finanziari per Tether, il gigante delle stablecoin noto ai tifosi bianconeri per essere il secondo azionista della Juventus alle spalle della holding Exor. Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, che cita un approfondimento del Financial Times, la società con sede a El Salvador ha dovuto rivedere significativamente il proprio piano di raccolta fondi. Se l'obiettivo iniziale fissato lo scorso anno puntava a rastrellare tra i 15 e i 20 miliardi di dollari per raggiungere una valutazione mostruosa di 500 miliardi, le recenti resistenze incontrate nel mondo finanziario hanno suggerito una maggiore prudenza.

