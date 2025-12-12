Tether Juve clamoroso | offerta di acquisto a Exor per il club Valutazione da 1,1 miliardi quando scade la proposta

Un'offerta di acquisto sorprendente è stata presentata a Exor per la Juventus, con una valutazione di 1,1 miliardi di euro. La proposta, da parte di Tether Juve, è arrivata alla holding degli Agnelli, sollevando grande interesse nel mondo del calcio e degli investimenti. La scadenza della proposta rappresenta un momento chiave per il futuro del club.

alla holding degli Agnelli. Fulmine a ciel sereno in casa Juventus. Tether, società d'investimento leader nel settore delle stablecoin e già secondo azionista del club bianconero, ha presentato a Exor un' offerta vincolante non sollecitata per l'acquisizione della quota di controllo. La proposta mira a rilevare l'intera partecipazione del 65,4% detenuta dalla holding della famiglia Agnelli. I dettagli economici e la scadenza ravvicinata. L'offerta di Tether è interamente in denaro e fissa un prezzo di 2,66 euro per azione.

