terranuova dalla viola arriva il baby batignani

Questa mattina il club ha ufficializzato l’ingaggio di Francesco Batignani, un giovane difensore nato nel 2007. Si tratta della prima esperienza in prima squadra per il ragazzo, che arriva dalla Viola. Un colpo di mercato che punta a rafforzare il settore giovanile e a preparare il suo ingresso nel calcio che conta.

L’ultimo colpo di mercato in casa Terranuova Traiana risponde al nome di Francesco Batignani, difensore classe 2007 alla sua prima esperienza in prima squadra. Originario di Figline, è arrivato in prestito direttamente dalla Fiorentina e andrà a rinforzare il reparto arretrato della rosa allenata da Marco Becattini. "Sono atterrato in un altro mondo e spero di ambientarmi il prima possibile - ha affermato il giovane calciatore durante la presentazione - ho fatto tutta la trafila della giovanili fino ad arrivare alla Primavera della Fiorentina. In questa realtà ho vissuto un’esperienza bellissima che mi ha fatto crescere tantissimo, soprattutto a livello umano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Fiorentina Primavera ha battuto il Genoa per 1-0 al Viola Park, grazie a un gol di Atzeni.

