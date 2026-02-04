Terranuova Traiana Francesco Batignani è un nuovo giocatore biancorosso

A Terranuova Traiana, il nuovo giocatore si chiama Francesco Batignani. La squadra ha annunciato di averlo preso in prestito dalla Fiorentina per questa stagione. Batignani vestirà la maglia biancorossa fino a giugno, contribuendo con la sua esperienza. La società spera che possa fare la differenza in questa fase del campionato.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – ASD Terranuova Traiana comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo per la stagione sportiva 2025–2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Batignani, rilevandolo con la formula del prestito da ACF Fiorentina. Nato il 24 febbraio 2007 a Bagno a Ripoli, difensore centrale di piede sinistro, alto 190 cm, Batignani è originario di Figline Valdarno. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile viola, ha completato l’intero percorso nelle squadre nazionali della Fiorentina, distinguendosi per continuità di rendimento e affidabilità difensiva, unite a una significativa capacità realizzativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

