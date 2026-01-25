La Fiorentina Primavera ha battuto il Genoa per 1-0 al Viola Park, grazie a un gol di Atzeni. La partita è stata caratterizzata da un super gol e quattro traverse, con il ritorno in campo di Kouame. Con questa vittoria, i baby viola si sono temporaneamente posizionati in testa alla classifica, a quota 38 punti, in attesa dei risultati delle altre squadre.

Un super gol, quattro traverse e il ritorno di Kouame in campo. C’è stato davvero tutto nel successo che la Fiorentina Primavera ha ottenuto al Viola Park contro il Genoa, una vittoria per 1-0 firmata da Atzeni che ha permesso alla squadra di Galloppa - in attesa dei risultati delle altre - di tornare per ora in testa alla classifica in solitaria a quota 38 punti. Una gara dominata e mai in discussione quella di Bagno a Ripoli, dove si è rivisto in campo (e per 84’ discreti) Christian Kouame, che ha chiesto e ottenuto di poter giocare in Under 20 per accumulare minuti nelle gambe e, chissà, mettersi in mostra in chiave mercato: l’ivoriano è partito esterno a destra, poi si è spostato sulla corsia mancina ed ha chiuso punta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La primavera. Un gol e 4 legni. Battuto il Genoa. Baby viola in testa

