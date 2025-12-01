Ancora truffe telefoniche agli anziani | denunciato un 21enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Gli agenti della Squadra Mobile e dell’UPGSP hanno bloccato in pieno centro un giovane di 21 anni, napoletano e con precedenti di polizia, il quale, insieme a complici in corso di identificazione, aveva architettato un raggiro ai danni di una coppia di anziani. Dopo aver contattato telefonicamente, con una scusa, la figlia dei coniugi e averla invitata a recarsi presso la caserma dei Carabinieri — con l’evidente intento di allontanarla dall’abitazione — il giovane tentava di farsi consegnare una somma di denaro. Il personale della Polizia di Stato, allertato dalla donna, si appostava nei pressi dell’abitazione e riusciva a bloccare il truffatore prima che il reato venisse portato a compimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

