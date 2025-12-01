Ancora truffe telefoniche agli anziani | denunciato un 21enne
Tempo di lettura: < 1 minuto Gli agenti della Squadra Mobile e dell’UPGSP hanno bloccato in pieno centro un giovane di 21 anni, napoletano e con precedenti di polizia, il quale, insieme a complici in corso di identificazione, aveva architettato un raggiro ai danni di una coppia di anziani. Dopo aver contattato telefonicamente, con una scusa, la figlia dei coniugi e averla invitata a recarsi presso la caserma dei Carabinieri — con l’evidente intento di allontanarla dall’abitazione — il giovane tentava di farsi consegnare una somma di denaro. Il personale della Polizia di Stato, allertato dalla donna, si appostava nei pressi dell’abitazione e riusciva a bloccare il truffatore prima che il reato venisse portato a compimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Cosa sapere sulle truffe telefoniche dall'estero Vai su X
Raffica di tentativi di truffe telefoniche a Montella, il Comune lancia allerta per gli anziani soli. Servizio di Elisa Forte #itv - facebook.com Vai su Facebook
Truffe agli anziani, Milano: persi soldi e case con investimenti finti - Le truffe digitali continuano a mietere vittime, con un impatto particolarmente forte tra gli anziani, spesso dotati di un patrimonio significativo ma meno abit ... tecnoandroid.it scrive
Truffe agli anziani in Valceresio, l'auto civetta della polizia locale di Arcisate scopre e denuncia due sospetti - Poco prima una donna una donna di 81 anni della zona aveva subito un tentativo di raggiro, sventato grazie al tempestivo intervento della vicina di casa. Secondo varesenoi.it
Truffe agli anziani in trasferta, a capo della banda il nipote del boss di Forcella - Truffe agli anziani in trasferta, a capo della banda il nipote del boss di Forcella. Riporta internapoli.it