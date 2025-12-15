Truffa del finto carabiniere nel Milanese sottratti 2,5 milioni di euro agli anziani
Una banda specializzata nella truffa del “finto carabiniere” è stata smantellata dai Carabinieri di Milano. L’organizzazione, attiva nella provincia, in tutta la Lombardia e in Svizzera, ha sottratto complessivamente 2,5 milioni di euro principalmente a persone anziane, utilizzando metodi fraudolenti per ingannare e derubare le vittime.
I Carabinieri di Milano hanno smantellato una banda che agiva nella provincia e in tutta la Lombardia e in Svizzera sottraendo denaro soprattutto a persone anziane, attraverso la truffa del “falso carabiniere”. Le persone arrestate in totale sarebbero 21 e i sequestri ammontano a un valore di centinaia di migliaia di euro. La truffa del falso carabiniere è sempre più diffusa nel nostro Paese. Si svolge per telefono, bersaglia soprattutto persone anziane e punta sulla deferenza nei confronti dell’autorità. Il truffatore, fingendosi un membro delle forze dell’ordine, chiede una cauzione per un reato inesistente commesso da una persona cara. Quifinanza.it
