Una banda specializzata nella truffa del “finto carabiniere” è stata smantellata dai Carabinieri di Milano. L’organizzazione, attiva nella provincia, in tutta la Lombardia e in Svizzera, ha sottratto complessivamente 2,5 milioni di euro principalmente a persone anziane, utilizzando metodi fraudolenti per ingannare e derubare le vittime.

© Quifinanza.it - Truffa del finto carabiniere nel Milanese, sottratti 2,5 milioni di euro agli anziani

I Carabinieri di Milano hanno smantellato una banda che agiva nella provincia e in tutta la Lombardia e in Svizzera sottraendo denaro soprattutto a persone anziane, attraverso la truffa del “falso carabiniere”. Le persone arrestate in totale sarebbero 21 e i sequestri ammontano a un valore di centinaia di migliaia di euro. La truffa del falso carabiniere è sempre più diffusa nel nostro Paese. Si svolge per telefono, bersaglia soprattutto persone anziane e punta sulla deferenza nei confronti dell’autorità. Il truffatore, fingendosi un membro delle forze dell’ordine, chiede una cauzione per un reato inesistente commesso da una persona cara. Quifinanza.it

Anziani, la truffa spietata del finto carabiniere - FarWest 23/05/2025

Milano, rapine e truffe ad anziani con tecnica finto carabiniere: 21 misure cautelari - (Adnkronos) – Avvicinavano gli anziani di rientro a casa fingendosi carabinieri, con una scusa entravano negli appartamenti e dopo pochi minuti ne uscivano con oro e gioielli da rivendere in Italia e ... pianetagenoa1893.net