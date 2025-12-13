Ternana comunicato della proprietà Rizzo | Confermato l' impegno nella squadra Verranno saldate per intero le scadenze
La proprietà della Ternana Calcio, rappresentata dalla famiglia Rizzo, ha diffuso un comunicato in serata confermando il proprio impegno nei confronti della squadra. Viene assicurato il pagamento puntuale delle scadenze, nonostante il progetto stadio-clinica rimanga ancora sotto esame.
Serie C: 5 punti di penalizzazione in classifica alla Ternana, pronta a separarsi da Massimo Ferrero (ex presidente della Sampdoria) - La decisione del Tribunale Federale per violazioni amministrative. msn.com
