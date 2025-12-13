Ternana comunicato della proprietà Rizzo | Confermato l' impegno nella squadra Verranno saldate per intero le scadenze

La proprietà della Ternana Calcio, rappresentata dalla famiglia Rizzo, ha diffuso un comunicato in serata confermando il proprio impegno nei confronti della squadra. Viene assicurato il pagamento puntuale delle scadenze, nonostante il progetto stadio-clinica rimanga ancora sotto esame.

Arriva in tarda serata l'atteso comunicato della proprietà rossoverde sul futuro della Ternana calcio:Le parole della proprietà della Ternana"La Famiglia Rizzo conferma il proprio impegno sulla Ternana Calcio, anche se il progetto stadio-clinica rimane sub iudice.Per questo motivo ed in linea con. Ternitoday.it

