Ternana rinnova il reparto difensivo | arriva Lodovici confermati Ferrante e Brignola

La Ternana ha ufficialmente rafforzato la sua difesa con l’arrivo di Riccardo Lodovici, un giovane difensore centrale della Virtus Verona. Con questa operazione, i rossoverdi puntano a consolidare il reparto e a migliorare le performance in vista della seconda parte della stagione. Confermati invece Ferrante e Brignola, che rimangono nel gruppo per dare esperienza e qualità.

La Ternana ha chiuso la sessione invernale del calciomercato con un colpo di qualità nel reparto difensivo: l'acquisizione di Riccardo Lodovici, difensore centrale classe 2004, proveniente dalla Virtus Verona. L'operazione, conclusa nelle ultime ore prima della chiusura del mercato, è stata formalizzata con un prestito con diritto di riscatto, segnando il sesto innesto ufficiale per la squadra di Fabio Liverani in questa finestra di mercato. Lodovici, cresciuto nei settori giovanili di Albinoleffe, LR Vicenza e Pescara, ha già vestito la maglia della Nazionale Under 17 di Serie C, dimostrando fin da giovane un'ottima maturità tecnica e una versatilità che lo rende adatto a ricoprire diversi ruoli in difesa.

