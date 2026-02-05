Tentò di uccidere Trump | ergastolo

Ryan Routh, 59 anni, è stato condannato all’ergastolo. L’uomo aveva tentato di sparare a Donald Trump nascosto tra i cespugli di un campo da golf in Florida. La polizia lo aveva arrestato sul posto e ora la giustizia ha deciso: ergastolo senza possibilità di sconto.

23.00 E' stato condannato all'ergastolo Ryan Routh, 59 anni,accusato di essersi nascosto tra i cespugli di un campo da golf in Florida con un fucile semiautomatico per cercare di uccidere Donald Trump. La vicenda risale a 2 mesi prima delle elezioni presidenziali 2024. Secondo la giuria, Routh sarebbe colpevole di cinque capi d'accusa tra cui quello di tentato omicidio. Il giudice distrettuale ha emesso la sentenza a Fort Pierce, in Florida. Durante il processo Routh ha scelto di difendersi da solo, senza un avvocato.

