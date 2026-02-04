Ryan Routh, l’uomo che nel 2024 aveva provato a uccidere Donald Trump su un campo da golf in Florida, è stato condannato all’ergastolo. La sentenza arriva dopo il processo e conferma la gravità dell’atto compiuto. Routh non potrà più tornare libero.

Ryan Routh, l’uomo che ha tentato di assassinare il presidente Donald Trump su un campo da golf in Florida nel 2024, è stato condannato all’ergastolo. I pubblici ministeri avevano chiesto l’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale, sostenendo che Routh non mostra alcun pentimento e non si è mai scusato. Un avvocato della difesa ha invece chiesto 27 anni di carcere, sottolineando che l’uomo sta per compiere 60 anni. A Routh è stata poi inflitta una condanna consecutiva di sette anni per una delle imputazioni legate alle armi da fuoco. La sentenza era inizialmente prevista per dicembre, ma il giudice distrettuale federale Aileen Cannon ha accettato di rinviarla dopo che Routh ha deciso di farsi assistere da un avvocato durante la fase della condanna, invece di difendersi da solo come aveva fatto per gran parte del processo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Ryan Routh condannato all’ergastolo: tentò di uccidere Donald Trump

