Jesi (Ancona), 26 dicembre 2025 - Tenta di truffare un’anziana: arrestato dai carabinieri mentre cerca di raggiungere l’abitazione di lei per ritirare gioielli e contanti. L’uomo aveva il compito di riscuotere il denaro dopo che la donna era stata contattata da un complice spacciatosi per un appartenente all’Arma. A mettere in campo l’ennesimo scacco ai truffatori di anziani, martedì sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Jesi hanno arrestato i flagranza un 44enne, originario e residente in provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine per analoghi precedenti. L’operazione è scattata nel primo pomeriggio allorquando le pattuglie sul territorio della compagnia di Jesi, preposte al servizio di prevenzione dei reati predatori, hanno rilevato la presenza nella zona industriale di Jesi di un’autovettura a noleggio, con a bordo un soggetto sconosciuto in atteggiamento fortemente sospetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi, tenta di truffare un'anziana: arrestato 44enne napoletano

Leggi anche: Minorenne napoletano a Modena per truffare un'anziana

Leggi anche: Colleferro, tenta di truffare un'anziana che chiama i carabinieri e lo fa arrestare

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tenta di sfondare la porta dell’ufficio a Jesi: dipendenti barricati, stalker arrestato - facebook.com facebook