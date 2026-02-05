Techno Polis – Quali opportunità per l’università nell’era dell’intelligenza ibrida

L’università si prepara a cambiare. L’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa nelle aule non è solo una novità tecnologica, ma un vero e proprio cambiamento che mette alla prova le capacità degli studenti e dei docenti. Le università devono capire come integrare questa nuova realtà senza perdere il valore del lavoro umano, mentre si cerca di sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla tecnologia.

L'ingresso dell'Intelligenza Artificiale generativa nelle aule universitarie non è un semplice fenomeno tecnologico, ma una trasformazione strutturale che ci sfida a elevare le competenze umane. L'obiettivo non deve essere la sostituzione dell'intelletto, ma il suo potenziamento attraverso un modello di "intelligenza ibrida". Le opportunità: l'IA come alleato della didattica. Il potenziale positivo dell'IA risiede nella sua capacità di agire come un potente assistente. Come evidenziato dal Digital Education Outlook 2026 pubblicato pochi giorni fa dall'Ocse, l'IA può funzionare come un vero e proprio "AI Teaching Assistant".

