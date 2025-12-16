Techno Polis – Opportunità e sfide ecco il regolamento sullo Spazio europeo dei dati sanitari

Il Regolamento sullo Spazio europeo dei dati sanitari rappresenta un passo importante verso l'integrazione e la condivisione dei dati nel settore sanitario a livello europeo. Questo nuovo quadro normativo mira a creare opportunità e affrontare sfide, favorendo un utilizzo più efficiente e sicuro delle informazioni sanitarie tra gli Stati membri dell'Unione Europea.

Il Regolamento sullo Spazio europeo dei dati sanitari è il primo spazio comune europeo di dati specifico per un settore stabilito nell’ambito della strategia europea sui dati dell’Unione Europea. Il suo obiettivo principale è migliorare l’accesso e il controllo degli individui sui propri dati sanitari elettronici (uso primario) e aumentare la disponibilità dei dati per usi secondari come la ricerca, l’innovazione e l’elaborazione di policy. Il Regolamento è concepito per stabilire un quadro comune, standard, infrastrutture e governance per l’uso e lo scambio di dati sanitari elettronici in tutta l’Ue. Formiche.net

