Techno Polis – Le imprese italiane e quell’occasione da non perdere dell’IA fisica Scrive da Empoli

Le imprese italiane guardano con attenzione all’IA fisica. Nei prossimi mesi, molte aziende italiane stanno valutando come integrare l’intelligenza artificiale concreta nei loro processi. Recentemente sono stati diffusi tre dati che mostrano come questa tecnologia stia già entrando nel vivo delle attività produttive. È un’opportunità che le imprese non possono permettersi di perdere, e molte stanno già iniziando a muoversi in questa direzione.

Sul fronte dell'integrazione dell'intelligenza artificiale (IA) nelle imprese italiane sono stati diffusi nelle scorse settimane tre dati interessanti che meritano una lettura comune. In primis, il raddoppio in un solo anno, tra il 2024 e il 2025, delle aziende che adottano almeno una tecnologia IA. Si è poi completata una raccolta di 70 milioni di euro di Generative Bionics, spinoff dell'Istituto Italiano di Tecnologia, appena in tempo per essere presentata sul palco principale del Ces di Las Vegas, la massima fiera mondiale dell'elettronica di consumo. Infine, nei giorni scorsi la pubblicazione di un'analisi di Cdp, peraltro un investitore di Generative Bionics con il suo Fondo sull'intelligenza artificiale, certifica il ruolo dell'Italia nella robotica ma, insieme alle opportunità, anche le minacce competitive derivanti dal boom dell'IA fisica, celebrata in pompa magna proprio nella città delle luci e di cui aspirerebbe a diventare protagonista l'azienda nata da una costola dell'IIT e che tuttavia sicuramente vede Cina e Usa al momento decisamente più avanti dell'Europa.

