Teatro Satiro Off | il teatro al mattino a Verona

Questa mattina il Teatro Satiro Off di Verona ha inaugurato una nuova fascia oraria. Durante la rassegna “Shakespeare 2026” di Casa Shakespeare, ora il teatro apre anche al mattino. Un passo importante per offrire più spettacoli e coinvolgere un pubblico più ampio. La novità è stata accolta con entusiasmo da attori e spettatori, pronti a vivere il teatro in orari diversi dal solito.

Finalmente il Teatro Satiro OFF ha uno spazio anche al mattino nella rassegna annuale "Shakespeare 2026" di Casa Shakespeare. Con Shakespeare 2026 e in collaborazione con la compagnia Casa Shakespeare, il Teatro satiro OFF inaugura una nuova proposta di programmazione: i matinée teatrali.

