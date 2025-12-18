Il piacere dell’attesa | teatro e solidarietà al Teatro 7

Un invito a vivere un’esperienza unica per unire arte e solidarietà. Domenica 21 dicembre 2025, il Teatro 7 di Roma ospiterà “Il piacere dell’attesa”, uno spettacolo benefico di Michele La Ginestra. Un’occasione speciale per condividere emozioni e sostenere una causa importante, lasciandosi coinvolgere dal talento e dalla solidarietà in un’atmosfera di magia natalizia.

© Ezrome.it - Il piacere dell’attesa: teatro e solidarietà al Teatro 7 Cosa: Spettacolo benefico “Il piacere dell’attesa” di Michele La Ginestra.. Dove e Quando: Teatro 7 (Roma), domenica 21 dicembre 2025, ore 18.00.. Perché: Raccolta fondi per Fondazione Mus-e Italia contro la povertà educativa.. Nel frenetico panorama della capitale, dove il tempo sembra non bastare mai e la connessione digitale è diventata un’estensione del nostro sistema nervoso, fermarsi a riflettere sul valore dell’attesa diventa un atto quasi rivoluzionario. È proprio questo il cuore pulsante dell’iniziativa che andrà in scena domenica prossima al Teatro 7 di Roma. Un pomeriggio all’insegna non solo dell’intrattenimento di qualità, ma anche e soprattutto della solidarietà concreta, volto a sostenere chi lavora quotidianamente per garantire un futuro migliore ai bambini delle periferie urbane. 🔗 Leggi su Ezrome.it Leggi anche: In attesa di giudizio, grande concerto di solidarietà per Kibaré al Teatro Sociale Leggi anche: Teatro ABC: Pippo Pattavina protagonista de 'Il piacere dell'onestà' Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Non è l'attesa del piacere essa stessa il piacere - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.