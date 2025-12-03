Teatro immersivo camminate performative e teatro in cuffia | a Torino c' è il teatro mobile

A dicembre prosegue Empatie Urbane – Attraversamenti e derive nelle periferie di Torino, il progetto ideato da Teatro Mobile che porta nelle periferie una programmazione diffusa di performance create per strade, cortili, scuole e luoghi simbolici della città. Dopo i mesi di settembre e ottobre. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Cinque Uomini sulla Cassa del Morto | Teatro Immersivo Paolo Maurensig: La band friulana approda per la prima volta al Teatro Immersivo Paolo Maurensig di Tavagnacco, per quello che si prospetta essere l’ultimo concerto dell’anno in formazione completa - facebook.com Vai su Facebook

Teatro immersivo, camminate performative e teatro in cuffia: a Torino c'è il teatro mobile - Gli spettacoli e le performance sono realizzati con tecnologie portatili e autoalimentate, senza scenografie tradizionali, nel rispetto dei beni culturali e ambientali. torinotoday.it scrive

Teatro, danza e arti performative, torna Inequilibrio festival - Un cartellone pensato per esplorare i nuovi linguaggi scenici, tra spettacoli pluripremiati, produzioni in prima, interventi site specific, azioni partecipative e iniziative collaterali. Secondo ansa.it

Il teatro rivoluzionario e immersivo de La Fura dels Baus a Milano - Sono dirompenti, rivoluzionari, trasgressivi e ribelli, sono gli attori della compagnia catalana La Fura dels Baus che portano in scena Sons: ser o no ser" ("Suoni, essere ... quotidiano.net scrive

Il Gran Teatro di Ghali è un viaggio immersivo tra musica, impegno sociale e identità culturale - Ghali è tornato nella sua città per chiudere in grande stile il 2025 con lo speciale appuntamento del suo Gran Teatro. Si legge su tgcom24.mediaset.it

Viaggio immersivo nel teatro segreto - La voce di Francesco Pannofino ci guida in un viaggio immersivo: un furgone che arriva con bauli di attrezzi, la graticcia da dove corde e carrucole reggono l'architettura teatrale, il sottopalco di ... Scrive rainews.it

Torna il Fringe Milano Off International Festival: teatro e arti performative tra inclusività e trasversalità - Questa è la settima edizione del festival del teatro Off e delle arti performative, che è ormai un appuntamento ... Lo riporta affaritaliani.it