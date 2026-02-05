Oggi si firma il contratto per la progettazione dei lavori di restauro del Teatro Romano e di Palazzo Maggi. I lavori sono un passo avanti importante per riqualificare questi luoghi storici, che da tempo aspettano interventi di recupero. Ora si passa alla fase concreta, con i dettagli pronti per iniziare i lavori che restituiranno vita a queste strutture.

Verrà firmato oggi il contratto per l’affidamento della progettazione esecutiva dei lavori al Teatro Romano e Palazzo Maggi. L’obiettivo è chiudere, entro il 2026, tutta la procedura della gara, per poi partire con i lavori di restauro, propedeutici al futuro recupero integrale affidato all’architetto David Chipperfield (su commissione di Fondazione Brescia Musei d’intesa con il Comune). La conferma è arrivata nella commissione consigliare Lavori pubblici convocata per illustrare ai consiglieri comunali lo stato del progetto. Gli scavi, nella parte sotto il sedime calpestabile, sono già iniziati a ottobre, a cura della Soprintendenza (tutto ciò che sta “sotto terra“ è di proprietà del Ministero, il resto è del Comune), che aggiornerà così la conoscenza dell’antico teatro, su cui non è mai stato fatto un rigoroso approfondimento stratigrafico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Teatro Romano e palazzo Maggi. Un altro passo verso i cantieri

Il Teatro romano di Brescia diventa più accessibile grazie a un importante intervento di restauro e rifunzionalizzazione, sostenuto da due mecenati locali.

