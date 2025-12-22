Un altro passo verso l' idrogeno | varata la strategia regionale
È stata varata dalla Giunta del Fvg la strategia regionale per l'idrogeno. “L'investimento sull'idrogeno — spiega l'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro — può contribuire a un'importante diversificazione delle nostre fonti energetiche, con vantaggi sia in chiave ecologica sia di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Caccia ai presunti droni russi. Dall’Ue altro passo verso la guerra
Leggi anche: La Juve batte 2-0 il Pafos e va un altro passo verso i play-off di Champions
Dal Caab parte la rivoluzione green: debutta il primo trattore a idrogeno della logistica italiana; AfDB finanzia Hyphen: passo in avanti per il progetto namibiano di idrogeno verde; Le reazioni di Hydrogen Europe ed eFuel Alliance alla proposta normativa della Commissione sulle emissioni del trasporto stradale; Acer: Primo passo verso unconfronto obbligatorio efficienza costi a livello UE per operatori trasporto del gas.
Impianto di idrogeno rinnovabile a Rosignano - Il nuovo impianto di idrogeno rinnovabile a Rosignano verrà dotato di un sistema di elettrolisi da 5 MW, progettato e gestito da Sapio. mobilita.org
La novena itinerante di ieri sera, altro passo verso il Santo Natale, ha fatto tappa nel bellissimo presepe artistico realizzato dai confrati del Collegio di Santa Maria la Nuova, all’interno dell’omonima chiesa. Grazie a tutti per la partecipazione. - facebook.com facebook
Un altro passo avanti nella Guerra Ibrida: il caso della GNV FANTASTIC Il 12 dicembre i Servizi di Sicurezza francesi sono saliti a bordo del traghetto GNV FANTASTIC. Dopo una lunga perquisizione, sono stati fermati 2 membri dell’equipaggio x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.