Un altro passo verso l' idrogeno | varata la strategia regionale

È stata varata dalla Giunta del Fvg la strategia regionale per l'idrogeno. “L'investimento sull'idrogeno — spiega l'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro — può contribuire a un'importante diversificazione delle nostre fonti energetiche, con vantaggi sia in chiave ecologica sia di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Dal Caab parte la rivoluzione green: debutta il primo trattore a idrogeno della logistica italiana; AfDB finanzia Hyphen: passo in avanti per il progetto namibiano di idrogeno verde; Le reazioni di Hydrogen Europe ed eFuel Alliance alla proposta normativa della Commissione sulle emissioni del trasporto stradale; Acer: Primo passo verso unconfronto obbligatorio efficienza costi a livello UE per operatori trasporto del gas.

Impianto di idrogeno rinnovabile a Rosignano - Il nuovo impianto di idrogeno rinnovabile a Rosignano verrà dotato di un sistema di elettrolisi da 5 MW, progettato e gestito da Sapio. mobilita.org