Il Teatro romano di Brescia diventa più accessibile grazie a un importante intervento di restauro e rifunzionalizzazione, sostenuto da due mecenati locali. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, migliorando la fruibilità del sito e promuovendo la sua tutela e conoscenza.

Brescia – Un passo in più, fondamentale, per il restauro e la rif unzionalizzazione del Teatro romano di Brescia. A otto mesi dalla presentazione del progetto di massima sviluppato dall’architetto David Chipperfield con David Chipperfield Architects Milano su incarico di Fondazione Brescia Musei, arriva il supporto di A2A e della Camera di commercio a garantire la sostenibilità economica del progetto. “Con la loro presenza testimoniano in modo molto concreto di credere in questo progetto”, commenta la sindaca Laura Castelletti. L’idea progettuale. L’idea progettuale mette a sistema le necessità di ordinaria fruizione del sito archeologico implementandola con l’impiego a spettacolo dal vivo fino a 1000 spettatori durante la stagione estiva. Ilgiorno.it Teatro romano di Brescia più fruibile, un passo avanti fondamentale: ci sono due mecenati - Arriva il supporto di A2a e della Camera di commercio: garantiranno la sostenibilità economica del progetto culturale ... ilgiorno.it

