Teatro Pagani | l’ironia della pornografia per parlare di lavoro sessuale

Al Teatro Pagani di Salerno debutta uno spettacolo che unisce ironia e critica sul lavoro sessuale. Tre donne senza stabilità cercano un’uscita dalla precarietà, tra battute e riflessioni dure. L’opera di Antonio Albanese mette in scena una realtà spesso nascosta, usando l’umorismo per far riflettere. La pièce, in scena l’7 febbraio, apre un nuovo capitolo teatrale sulla condizione delle donne in situazioni di difficoltà.

**Le pornoprecarie, uno spettacolo a confronto tra ironia e critica** A Salerno, al Teatro Pagani, l’auditorium Sant’Alfonso Maria dei Liguori, il sabato 7 febbraio 2026, si apre una nuova scena teatrale: *“Le pornoprecarie”*, un’opera di Antonio Albanese, in cui tre donne, senza stabilità economica né affettiva, cercano una via d’uscita da una situazione di precariato. La scena, con un clima di pioggia e umore critico, mette in movimento un’esperienza teatrale dove l’ironia e il pensiero sociale diventano i protagonisti principali. La rappresentazione, prevista per l’orario di ventiquattro ore e due giorni dopo la sua presentazione ufficiale, si colloca in un contesto urbano e simbolico, in pieno centro della città, dove la cultura e la vita quotidiana confluiscono in una narrazione a tempo di crisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Pagani va in scena "Le pornoprecarie".

