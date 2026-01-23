Fondazione Zeffirelli al via la masterclass di Massimo Luconi sul teatro musicale

La Fondazione Franco Zeffirelli avvia una nuova masterclass intitolata “Il Teatro Musicale”, a cura di Massimo Luconi. L’iniziativa si rivolge a studenti e appassionati del settore, offrendo un approfondimento sulle tecniche e le caratteristiche del teatro musicale. L’obiettivo è fornire strumenti pratici e teorici per comprendere e interpretare questo importante genere teatrale, promuovendo la formazione culturale e professionale nel contesto fiorentino.

Firenze, 23 gennaio 2026 - La Fondazione Franco Zeffirelli annuncia la nuova masterclass "Il Teatro Musicale. Regia e Recitazione – Tecniche, coscienza e conoscenza di sé", condotta dal regista e formatore Massimo Luconi, in programma dal 30 gennaio al 1° febbraio 2026 nelle aule della Fondazione in Piazza San Firenze 5, Firenze. Avvicinarsi al mondo dello spettacolo significa lavorare sull'energia personale, sulle dinamiche interiori e sulla capacità di trasformare la propria visione in gesto scenico. La masterclass nasce proprio con questo obiettivo: offrire un percorso avanzato dedicato al teatro musicale e all'opera lirica, con un focus sulla regia, sulla drammaturgia musicale e sul lavoro dell'interprete.

