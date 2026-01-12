Parlami d' amore | Mario Incudine al Teatro Annibale

Il 17 gennaio alle 21, presso il Teatro Annibale Maria di Francia, Mario Incudine presenta “Parlami d'amore”. Uno spettacolo che esplora i temi dell'amore attraverso la sua musica e le sue parole, offrendo un momento di riflessione e poesia. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica e cultura, in un contesto intimo e ricco di significato.

Appuntamento sabato 17 gennaio alle ore 21 al Teatro Annibale Maria di Francia con “Parlami d'amore”. Sul palco Mario Incudine in un viaggio di musica, parole, amarcord e ironia nell’Italia degli anni ’20 e ’30.Parlami d'amore di Costanza DiQuattro, regia Pino Strabioli, e con Antonio Vasta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Nuovo Teatro Val d’Agrò, Mario Incudine è Archimede Leggi anche: "Siamo Tutti Connessi": spettacolo multidisciplinare al teatro Annibale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Parlami d'Amore di Mario Incudine al Teatro Sciascia di Aci Bonaccorsi (CT); “Parlami d’amore. Quando la radio cantava la vita” ad Aci Bonaccorsi; Penelope si sveglia e riprende la sua Itaca: in scena a Catania l’Odissea al femminile; Jules e Jim di Francois Truffaut al Supercineclub del Rouge et Noir di Palermo. "Parlami d'Amore" di Mario Incudine al Teatro Sciascia di Aci Bonaccorsi (CT) - Domenica 11 gennaio (alle ore 18:30), al Teatro Leonardo Sciascia di Aci Bonaccorsi (CT) va in scena "PARLAMI D'AMORE" con Mario Incudine, un racconto musicale che attraversa l'Italia tra gli anni '20 ... guidasicilia.it

"Parlami d'amore", Mario Incudine in Sala Umberto - Un omaggio alla canzone degli anni Venti e Trenta: un repertorio poco battuto, ricco di fascino e di bellezza. romatoday.it

LETTURE E MUSICA/ “Parlami d’amore”, torna il pop dell’Italia d’antan ed è meglio di Sanremo - Pino Strabioli e Mario Incudine portano in scena con “Parlami d’amore” una Italia musicale che non può sparire Che gambe forti hanno le canzoni! ilsussidiario.net

Finale “ Parlami d’amore” con uno straordinario Mario Incudine. Domani, il 24 e 25 gennaio si replica al teatro L. Sciascia di Aci Bonaccorsi. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.