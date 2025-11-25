Storta va…deritta vene! al Teatro Bracco il ritorno dei fratelli Salvetti
NAPOLI – Al Teatro Bracco, dal 27 al 30 novembre 2025, torna quell’antica magia che solo le tavole di via Tarsia sanno custodire: la magia del teatro popolare, della risata che illumina e della musica che avvolge. È in questo scenario caldo e familiare che i fratelli Luciano e Massimo Salvetti ritornano da protagonisti con “Storta va. deritta vene!”, frizzante viaggio tra farse, parodie e macchiette firmato da Caterina De Santis, autrice che conosce i segreti del ritmo comico e del cuore napoletano. Lo spettacolo, guidato dalla regia attenta e vivace di Raimondo Salvetti, si presenta come una festa teatrale in piena regola: un mosaico di caratteri, battute, improvvisi sentimentali e gag d’antica scuola che ritrovano nuova vita grazie a un cast numeroso e variegato. 🔗 Leggi su Primacampania.it
Argomenti simili trattati di recente
La storia, le tradizioni e l’identità dell’Irpinia diventano un gioco da tavolo. È stato presentato ieri sera nella Sala della Biblioteca comunale Cassese di Atripalda, “Irpinia – Storta va, deritta vene”, il gioco ideato dalla giornalista Federica Brogna e dedicato ai pa - facebook.com Vai su Facebook
Al Teatro Bracco in scena i fratelli Salvetti con "Storta va...deritta vene!" - Al Teatro Bracco, dal 27 al 30 novembre 2025, torna quell’antica magia che solo le tavole di via Tarsia sanno custodire: la magia del teatro popolare, della risata che illumina e della musica che avvo ... Segnala napolitoday.it
Nessun elenco di cose storte. La generazione Zeta a teatro - Oggi alle ore 17:30, il Teatro Pietro Aretino di Arezzo ospita lo spettacolo "Nessun elenco di cose storte" con Sandra Garuglieri. Secondo lanazione.it
Banda storta circus - Si conclude «Il Teatro delle Meraviglie» di Pandemonium Teatro, la stagione teatrale per i più piccoli e le famiglie al Teatro degli Storti. Lo riporta ecodibergamo.it