Esproprio al ribasso cittadino trascina il Comune in tribunale

Un cittadino di Caserta ha avviato un procedimento legale contro il Comune, contestando l’indennità di esproprio stabilita. Il Comune ha quindi deciso di affidare un incarico legale per tutelare i propri interessi nel contenzioso presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La vicenda evidenzia le controversie legate alle pratiche di esproprio e alle valutazioni delle indennità.

Il Comune di Caserta ha affidato un incarico legale per tutelare i propri interessi nel procedimento avviato da un cittadino dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, relativo alla determinazione definitiva dell'indennità di esproprio.Il ricorso, notificato il 3 dicembre 2025, riguarda un