La morte di Nicolas Giani ha scosso il calcio italiano. Molti ex calciatori, amici e tifosi si sono riuniti in chiesa per salutarlo, tra ricordi e emozioni. La comunità sportiva piange un uomo che ha lasciato un segno con la sua gentilezza e il suo impegno, spezzato troppo presto a soli 39 anni.

La scomparsa di Nicolas Giani ha commosso l’intero mondo del calcio del nostro Paese, ma chiaramente sono le tifoserie delle squadre nelle quali ha militato e i suoi compagni di viaggio quelli a essere rimasti più toccati dalla notizia della vita spezzata a soli 39 anni di un ragazzo che ovunque è stato un esempio di educazione, gentilezza e professionalità. Nel duomo di Desenzano del Garda ieri, per l’ultimo saluto a Nicolas c’era anche una robusta delegazione della Spal degli anni d’oro, capitanata da mister Leonardo Semplici. Oltre al tecnico fiorentino, hanno reso omaggio all’amico e compagno di squadra i vari Federico Gentile, Mirco Antenucci, Mattia Finotto, Eros Schiavon, Daniele Gasparetto, Domenico Germinale e Marcello Cottafava, atleti che hanno condiviso con Giani alcune delle stagioni più belle della storia recente della Spal. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tanti ex per salutare Giani. Tutti in chiesa con Semplici

