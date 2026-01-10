Festa per la Fiamma Olimpica Tanti ragazzi lungo le strade per salutare il simbolo dei Giochi

La festa per la Fiamma Olimpica ha coinvolto numerosi giovani lungo le strade della città, accogliendo con entusiasmo il simbolo dei Giochi. Nonostante la pioggia e il cielo coperto, l’atmosfera è rimasta carica di aspettativa, testimoniando l’importanza di questo momento di condivisione e tradizione sportiva. Un’occasione per unire la comunità e celebrare i valori dello sport in un contesto semplice e autentico.

All'inizio c'era la pioggia, un cielo basso e l'attesa di una città che sapeva di stare per vivere qualcosa di speciale. Poi è arrivata la Fiamma Olimpica e tutto è cambiato. La pioggia non ha spento il fuoco né l'entusiasmo dei tanti cittadini, curiosi e studenti accorsi lungo il percorso, pronti ad accogliere il simbolo dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Le strade si sono animate, gli sguardi si sono alzati, l'attesa si è trasformata in partecipazione. La città ha risposto con calore, trasformando una mattinata incerta in una festa collettiva, fatta di applausi, emozione e orgoglio condiviso.

