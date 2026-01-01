Buon anno a tutti i toscani l’augurio del presidente Giani con il tradizionale tuffo in Arno

Il primo gennaio, come ogni anno, i toscani si sono riuniti lungo le rive dell’Arno per il tradizionale tuffo di inizio anno. Un momento che rappresenta una consuetudine radicata nella regione, simbolo di speranza e rinascita. Il presidente Giani ha rivolto gli auguri a tutti i cittadini toscani, sottolineando l’importanza di questa tradizione nel tessuto culturale della Toscana.

Firenze, 1 gennaio 2026 – La mattina del primo dell'anno si rinnova la tradizione del tuffo in Arno. E stamani non ha fatto eccezione. Eugenio Giani e il tuffo nell'Arno. La tradizione di Capodanno si rinnova Il presidente della Regione non ha tradito le attese e, sfidando le temperature rigidissime, ha iniziato il 2026 con "costume d'ordinanza" dei Canottieri e immersione nel fiume all'ombra del Ponte Vecchio. E dalla sede della Società Canottieri il governatore ha inviato i suoi auguri a tutti i toscani. "Buon anno a tutti i toscani", l'augurio del presidente Giani con il tradizionale tuffo in Arno "Salute e aiuto ai deboli, ambiente, sviluppo dell'economia, tutela del patrimonio culturale saranno al centro dell'azione politica dei prossimi mesi, particolarmente importanti per l'avvio e la concl ...

"Buon 2026 Toscana", gli auguri del presidente Giani - FIRENZE: Il videomessaggio del presidente della Regione a tutti i toscani: "Che sia un anno di lavoro serio, di comunità che tengono, di speranza concreta" ... toscanamedianews.it

