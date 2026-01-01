Buon anno a tutti i toscani l’augurio del presidente Giani con il tradizionale tuffo in Arno

Da lanazione.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo gennaio, come ogni anno, i toscani si sono riuniti lungo le rive dell’Arno per il tradizionale tuffo di inizio anno. Un momento che rappresenta una consuetudine radicata nella regione, simbolo di speranza e rinascita. Il presidente Giani ha rivolto gli auguri a tutti i cittadini toscani, sottolineando l’importanza di questa tradizione nel tessuto culturale della Toscana.

Firenze, 1 gennaio 2026 – La mattina del primo dell’anno si rinnova la tradizione del tuffo in Arno. E stamani non ha fatto eccezione. Eugenio Giani e il tuffo nell'Arno. La tradizione di Capodanno si rinnova Il presidente della Regione non ha tradito le attese e, sfidando le temperature rigidissime, ha iniziato il 2026 con “costume d’ordinanza” dei Canottieri e immersione nel fiume all’ombra del Ponte Vecchio. PRESSPHOTO Firenze, Canottieri Ponte Vecchio. Tradizionale tuffo in anno. Partecipa il presidente Giani New Press Photo E dalla sede della Società Canottieri il governatore ha inviato i suoi auguri a tutti i toscani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

buon anno a tutti i toscani l8217augurio del presidente giani con il tradizionale tuffo in arno

© Lanazione.it - “Buon anno a tutti i toscani”, l’augurio del presidente Giani con il tradizionale tuffo in Arno

Leggi anche: Il tradizionale tuffo del presidente Giani in Arno apre il 2026 \ VIDEO

Leggi anche: Elezioni regionali Toscana 2025, dalla passione per la storia dell’arte, al tuffo “social” nel fiume Arno: chi è Eugenio Giani, il presidente uscente confermato per un mandato bis

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Buon anno; Auguri a tutti i biologi di buon Natale e felice anno nuovo; Buon Natale e buone feste a tutti dalla redazione di .it Toscana; Buon 2026 Toscana, gli auguri del presidente Giani.

buon anno tutti toscani“Buon anno a tutti i toscani”, l’augurio del presidente Giani con il tradizionale tuffo in Arno - “Salute e aiuto ai deboli, ambiente, sviluppo dell’economia, tutela del patrimonio culturale saranno al centro dell’azione politica dei prossimi mesi, particolarmente importanti per l’avvio e la concl ... lanazione.it

buon anno tutti toscani"Buon 2026 Toscana", gli auguri del presidente Giani - FIRENZE: Il videomessaggio del presidente della Regione a tutti i toscani: "Che sia un anno di lavoro serio, di comunità che tengono, di speranza concreta" ... toscanamedianews.it

buon anno tutti toscaniAuguri buon anno nuovo e Capodanno 2026/ Frasi, poesie e canzoni per i vostri messaggi WhatsApp - Auguri buon anno nuovo 2026: le migliori frasi da inviare oggi, 1 gennaio, a tutti gli amici e i parenti su WhatsApp ... ilsussidiario.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.