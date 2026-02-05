Crans Montana la lettera dei Moretti ai dipendenti | Ecco perché non potevamo parlarvi E Jessica smentisce la fuga con la cassa
I coniugi Moretti hanno inviato una lettera ai dipendenti del Le Constellation di Crans Montana, spiegando perché non hanno potuto parlare prima. La comunicazione, lunga due pagine, è arrivata mercoledì e porta le firme di Jessica e Jacques. Nel testo, i Moretti cercano di chiarire le ragioni dietro alcune decisioni recenti, mentre Jessica smentisce ufficialmente le voci sulla fuga con la cassa. La vicenda resta sotto i riflettori, con molti che aspettano chiarimenti.
Una lettera lunga due pagine di formato A4 firmata «Jessica e Jacques». L'hanno inviata mercoledì ai dipendenti del Le Constellation i coniugi Moretti, proprietari del bar di Crans Montana teatro della strage di Capodanno. La missiva è indirizzata «a tutto il nostro team», ai «nostri cari dipendenti». A riportare la notizia è Franceinfo che ha avuto modo di leggere la lettera. È la prima volta che i Moretti si esprimono apertamente. La lettera dei Moretti ai dipendenti In primo luogo, la coppia si è rivolta ai propri dipendenti con parole di compassione. «Abbiamo deciso oggi di rompere il silenzio che ci è stato imposto», hanno esordito. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Approfondimenti su Crans Montana Constellation
Crans-Montana, l’accusa a Jessica Moretti: «In fuga con la cassa durante l’incendio»
A Crans-Montana, nel Cantone Vallese, Jessica Moretti e il marito Jacques Moretti sono stati formalmente indagati in relazione alla tragedia di Capodanno presso il bar-discoteca Le Constellation.
Crans-Montana, Jessica Moretti nell'interrogatorio chiarisce il mistero della fuga con la cassa
Jessica Moretti ha fornito chiarimenti durante un lungo interrogatorio riguardo alla fuga con la cassa nel contesto della vicenda di Crans-Montana.
Ultime notizie su Crans Montana Constellation
Argomenti discussi: Crans-Montana, gli amici ricordano Giovanni Tamburi: La sua anima continua a vivere con noi; Crans-Montana, a Bella Ma' gli amici delle vittime italiane: Continueranno a vivere con noi; Incendio Crans Montana, i genitori di una delle vittime: Un mese senza nostra figlia, ci resta solo la sua pagella; Crans Montana, la lettera dei Moretti ai dipendenti: Ecco perché non potevamo parlarvi. E Jessica smentisce la fuga con la cassa.
Crans Montana, la lettera dei Moretti ai dipendenti: «Ecco perché non potevamo parlarvi». E Jessica smentisce la fuga con la cassaUna lettera lunga due pagine di formato A4 firmata «Jessica e Jacques». L'hanno inviata mercoledì ai dipendenti del Le Constellation i coniugi Moretti, proprietari del bar di Crans Montana teatro ... ilmattino.it
Crans-Montana, spariti i video di 250 telecamere. Moretti accusa una cameriera morta: Voleva dare spettacoloGran parte dei filmati della notte della strage di Crans-Montana e del giorno successivo è scomparsa. La polizia avrebbe recuperato video girati solo dalla mezzanotte alle 6 del mattino del primo ... fanpage.it
“Non la vogliono smettere con questi fuochi in luoghi chiusi! La tragedia di Crans-Montana non ha insegnato nulla!” facebook
Strage a #Crans-Montana, la Procura di #Roma ha delegato la Squadra Mobile per ascoltare, quando le loro condizioni lo permetteranno, i #feriti italiani del #rogo che ha causato #41morti x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.