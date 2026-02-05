Crans Montana la lettera dei Moretti ai dipendenti | Ecco perché non potevamo parlarvi E Jessica smentisce la fuga con la cassa

I coniugi Moretti hanno inviato una lettera ai dipendenti del Le Constellation di Crans Montana, spiegando perché non hanno potuto parlare prima. La comunicazione, lunga due pagine, è arrivata mercoledì e porta le firme di Jessica e Jacques. Nel testo, i Moretti cercano di chiarire le ragioni dietro alcune decisioni recenti, mentre Jessica smentisce ufficialmente le voci sulla fuga con la cassa. La vicenda resta sotto i riflettori, con molti che aspettano chiarimenti.

Una lettera lunga due pagine di formato A4 firmata «Jessica e Jacques». L'hanno inviata mercoledì ai dipendenti del Le Constellation i coniugi Moretti, proprietari del bar di Crans Montana teatro della strage di Capodanno. La missiva è indirizzata «a tutto il nostro team», ai «nostri cari dipendenti». A riportare la notizia è Franceinfo che ha avuto modo di leggere la lettera. È la prima volta che i Moretti si esprimono apertamente. La lettera dei Moretti ai dipendenti In primo luogo, la coppia si è rivolta ai propri dipendenti con parole di compassione. «Abbiamo deciso oggi di rompere il silenzio che ci è stato imposto», hanno esordito. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

