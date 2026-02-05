Tampona un’auto guasta in sosta | morto pensionato in tangenziale

Questa mattina sulla tangenziale di Casalecchio un pensionato di 75 anni ha perso la vita dopo aver tamponato un’auto ferma in sosta. L’uomo, originario della Calabria e residente a Bologna, si trovava in auto quando, per motivi ancora da chiarire, ha investito il veicolo fermo, finendo fuori strada. I soccorsi sono arrivati in fretta, ma per lui non c’è stato niente da fare. La scena è stata drammatica, e ora gli investigatori cercano di capire cosa abbia portato a questo incidente fatale.

Casalecchio, 5 febbraio 2026 – Un'altra vita si è spezzata sull'asfalto. A macchiarsi di sangue, oggi pomeriggio, sono state questa volta le corsie della tangenziale, all'altezza del Comune di Casalecchio, dove un violento incidente stradale è costato la vita a un 75enne originario della Calabria ma residente a Bologna. Uno scontro violentissimo quello che si è verificato poco dopo le 14, quando l'auto della vittima si è schiantata contro un'altra utilitaria che era ferma per un guasto al motore. Ne è seguito un tamponamento devastante, che non ha lasciato scampo all'autista settantacinquenne, che era alla guida dell'auto sopraggiungente e che ha colpito l'altro veicolo in sosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tampona un'auto guasta in sosta: morto pensionato in tangenziale

