Terribile incidente in tangenziale a Bruere di Rivoli | auto tampona tir morto un ragazzo

Martedì 23 dicembre 2025, lungo la tangenziale di Bruere di Rivoli, si è verificato un grave incidente tra un'auto e un tir, nel tratto nord vicino al casello. L’incidente ha coinvolto un giovane, che ha perso la vita. Le autorità stanno ancora ricostruendo le dinamiche e le cause dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un terribile incidente è avvenuto nella notte di oggi, martedì 23 dicembre 2025, all'altezza del casello di Bruere, nel tratto di tangenziale nord che dall'anello che circonda la città conduce all'autostrada Torino-Bardonecchia. Si è trattato del tamponamento tra un'auto e un tir in cui è morto.

