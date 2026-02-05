Conegliano conquista i quarti di finale della Champions League femminile e subito si trova di fronte a un derby italiano. La squadra veneta ha superato brillantemente gli ottavi, preparando il campo per un match che promette scintille contro una rivale del nostro campionato. I tifosi già sognano una qualificazione che potrebbe portare avanti le speranze italiane in questa competizione europea.

Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta della Champions League 2026-2026 di volley femminile. A determinare la griglia sono stati i piazzamenti ottenuti dalle squadre al termine della fase a gironi: le vincitrici dei cinque raggruppamenti hanno staccato il biglietto per i quarti di finale, mentre le seconde classificate e la miglior terza dovranno passare dai playoff. Destino diverso per le quattro formazioni italiane che partecipano alla massima competizione europea. Conegliano è l’unica direttamente qualificata ai quarti di finale: le Campionesse d’Europa hanno vinto il proprio girone davanti alle turche dello Zeren Spor Ankara, che potrebbero affrontare nuovamente nella sfida da dentro o fuori se le anatoliche riusciranno a rispettare il pronostico contro le tedesche dello Schwerin ai playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone Champions League volley femminile: Conegliano ai quarti, c’è subito un derby italiano

La partita di volley femminile tra Zeren Spor Ankara e Conegliano si è conclusa con un risultato netto a favore delle italiane, che hanno dominato e raggiunto i quarti di finale della Champions League 2026.

Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile di volley tra Conegliano e Dresda.

