LIVE Conegliano-Dresda 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | subito un ottimo vantaggio per le campionesse in carica nel secondo set 8-4

Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile di volley tra Conegliano e Dresda. Le campionesse in carica si sono già distinte nel secondo set, portandosi avanti 8-4 e mantenendo un buon ritmo di gioco. Clicca qui per aggiornamenti continui e risultati aggiornati durante tutta la sfida.

14-8 Primo tempo di Fahr. 13-8 Diagonale deviata e vincente di Sillah. 12-8 Sbaglia l'olandese dai nove metri. 12-7 Ace di Daalderop! 11-7 Mani fuori di Sillah. 10-7 Primo punto in attacco di Munarini! 9-7 Kuipers trova l'attacco vincente. 9-6 Pasticcio del Dresda, che gestisce male l'azione e regala il punto alle italiane. 8-6 Mani fuori di Levinska. 8-5 Errore di Fahr dai nove metri. Secondo e già ultimo time-out del parziale per le tedesche. 8-4 Esce l'attacco di Levinska, diagonale completamente fuori misura. 7-4 Grandissimo muro di Munarini! 6-4 Ace di Fahr.

Champions League volley femminile oggi in tv: Conegliano-Dresda alle 20:30, dove vederla • Punti decisivi per le Pantere che cercano la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: punti decisivi quelli in palio contro le tedesche del Dresdner SC. x.com

#Coppeeuropee Conegliano sfida Dresda per assicurarsi il passaggio del turno in Champions Giovedì alle 20.30 in diretta Sky Sport, NOW e Dazn le pantere ospitano le tedesche al Palaverde Il comunicato stampa sul nostro sito LVF https://ww - facebook.com facebook

