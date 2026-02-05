Switch 2 ospiterà presto giochi come Fallout Final Fantasy e Indiana Jones | i primi dettagli

Il mondo dei videogiochi si prepara a vivere una grande novità su Switch 2. Nei prossimi mesi arriveranno titoli come Fallout, Final Fantasy e Indiana Jones. La notizia circola da fonti vicine alle aziende di sviluppo e ha già acceso l’interesse di molti appassionati. La console di Nintendo si prepara a offrire un catalogo più ricco e vario, puntando su grandi nomi del settore.

**Lead** Il mondo dei videogiochi sta per vivere un'espansione senza precedenti sulle piattaforme Nintendo. Con un colpo di mano che si configura come una delle tappe più importanti nella storia della console, il nuovo Switch 2 sta per accogliere una quantità impressionante di titoli provenienti da studi diversi, con un particolare su saghe consolidate e nuove esperienze innovative. Secondo gli annunci ufficiali, il primo semestre 2026 vedrà la disponibilità di tre grandi classici: *Fallout 4: Anniversary Edition*, *Indiana Jones and the Great Circle* e *Final Fantasy VII Rebirth*. Tutti questi giochi saranno disponibili esclusivamente o in versione Switch 2, segnale inequivocabile della crescente influenza del sistema nel panorama del gaming.

