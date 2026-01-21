La recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su Switch 2 analizza un porting riuscito, che dimostra le potenzialità dell’hardware. Nonostante le dimensioni contenute, la console offre prestazioni notevoli, confermando la sua affidabilità tra portabilità e funzionalità. In questo articolo, esamineremo le caratteristiche tecniche e l’esperienza di gioco, offrendo un’analisi obiettiva e dettagliata di questa versione rinnovata.

La “piccola” Nintendo Switch 2 in pochi mesi di vita ci ha già abituati a prestazioni eccellenti che i molti first party Nintendo hanno messo in bella mostra, confermando la bontà dell’hardware scelto come compromesso tra portabilità, costo e prestazioni. Eppure, nonostante i già ottimi esempi non è un gioco “di casa” ad averci stupito maggiormente, bensì un porting di un titolo che fino a poco tempo fa non avreste mai detto di poter godere “in giro” con la fedeltà grafica e la fluidità garantite da Nintendo Switch 2: Final Fantasy Remake di Square Enix, oltretutto nella versione completa di DLC Intergrade. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Final Fantasy 7 Remake Intergrade Switch 2 Recensione, un porting eccezionale!

